​Ибрагимович: «Я по-прежнему Бог»

Известный форвард «Милана» Златан Ибрагимович в очередной раз подчеркнул своё величие. В скором времени 31-летний швед должен провести первый матч в сезоне – ранее он восстанавливался от травмы.
«Я по-прежнему Бог, я по-прежнему номер один. Когда я вернусь, нам предстоит сменить музыку», - слова Ибрагимовича приводит портал Goal со ссылкой на Sport Mediaset.
«Милан» в настоящий момент переживает кризис. Команда Стефано Пиоли опустилась уже на шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Ближайший матч «Милан» проведёт в пятницу, 10 февраля – против «Торино» в чемпионате Италии.
Бан пользователя