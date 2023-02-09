В «Торино» высказались о возможном выкупе Миранчука у «Аталанты»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос, планирует ли клуб выкупать права у «Аталанты» на полузащитника Алексея Миранчука.

«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино». Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро», — приводит слова Ваньяти «Чемпионат».

Напомним, «Торино» арендовал 27-летнего хавбека у «Аталанты» минувшим летом. В сезоне-2022/23 на счету Миранчука четыре забитых мяча и три результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

После 21 тура туринский клуб идет на седьмой строчке в Серии А, сумев набрать 30 очков.