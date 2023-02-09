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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» высказались о возможном выкупе Миранчука у «Аталанты»

09 Февраля 2023 • 17:32 Комментировать
Милан
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Торино
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10.02 22:45

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос, планирует ли клуб выкупать права у «Аталанты» на полузащитника Алексея Миранчука.

«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино». Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро», — приводит слова Ваньяти «Чемпионат».

Напомним, «Торино» арендовал 27-летнего хавбека у «Аталанты» минувшим летом. В сезоне-2022/23 на счету Миранчука четыре забитых мяча и три результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

После 21 тура туринский клуб идет на седьмой строчке в Серии А, сумев набрать 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Давиде Ваньятти
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МИЛАН ТОРИНО
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