Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Каррера считает, что Алексей Миранчук может играть в любом европейском чемпионате

06 Февраля 2023 • 20:42 Комментировать
Милан
...
Торино
10.02 22:45

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук молодец, он хорошо себя показывает в Италии. Если он и дальше будет так играть за «Торино», то он привлечет хорошие клубы из Европы. Алексей может играть в любом европейском чемпионате!» — приводит слова Карреры Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний Миранчук сыграл в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив три результативные передачи.

Напомним, хавбек выступает за «Торино» на правах аренды, его контракт принадлежит «Аталанте».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Массимо Каррера Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ТОРИНО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
89 мин
Верона Верона
Лацио Лацио
1
1
3.65 3.65 2.03
Видео
06.02.23 в 22:45
Монца Монца
Сампдория Сампдория
1.83 3.65 4.50
Видео
07.02.23 в 22:45
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
5.80 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Февраля
21:54 · Италия. Серия А
​«Галатасарай» близок к завершению сделки по Дзаньоло
20:42 · Италия. Серия А
Каррера считает, что Алексей Миранчук может играть в любом европейском чемпионате
19:44 · Италия. Серия А
Канчельскис считает, что летом Алексей Миранчук вернётся в «Аталанту»
19:42 · Италия. Серия А
Дабо назвал единственного конкурента «Наполи»
19:18 · Италия. Серия А
Колыванов предположил, что Миранчук в конце сезона перейдёт в более сильный клуб
18:45 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой игрок с завершающимся этим летом контрактом
17:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов обменять Закарию на Ковачича слухи
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в гонке за Милинковичем-Савичем
16:22 · Италия. Серия А
Сакки раскритиковал игру «Милана» в матче против «Интера»
14:32 · Италия. Серия А
Колыванов: «Миранчук мог бы играть в любом чемпионате»
12:06 · Италия. Серия А
«Галатасарай» предлагает 22 миллиона евро + бонусы за Дзаньоло
12:04 · Италия. Серия А
Источник: Если Асенсио продлит контракт с «Реалом», то выкуп Диаса маловероятен
10:56 · Италия. Серия А
Чинквини: «Миранчук не готов к выступлениям в итальянских топ-клубах»
10:26 · Италия. Серия А
Три топ-футболиста «Ювентуса» могут перейти в «Барселону» 13
09:33 · Италия. Серия Б
В «Венеции» рассказали об отсутствии предложений по Черышеву
Все новости
Рекомендуем