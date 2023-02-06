Каррера считает, что Алексей Миранчук может играть в любом европейском чемпионате

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук молодец, он хорошо себя показывает в Италии. Если он и дальше будет так играть за «Торино», то он привлечет хорошие клубы из Европы. Алексей может играть в любом европейском чемпионате!» — приводит слова Карреры Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний Миранчук сыграл в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив три результативные передачи.

Напомним, хавбек выступает за «Торино» на правах аренды, его контракт принадлежит «Аталанте».