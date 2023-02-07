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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович провёл тренировку с «Миланом», швед может сыграть против «Торино»

07 Февраля 2023 • 20:14 Комментировать
Милан
...
Торино
10.02 22:45

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович провёл полную тренировку в составе своего футбольного клуба – «Милана». Об этом сообщает La Gazetta Dello Sport. В источнике полагают, что раз Ибрагимович уже занимается в общей группе, то и в заявку на ближайший матч с «Торино» в рамках Серии А, скорее всего, попадёт.

Напомним, что 41-летний ветеран «россонери» не тренировался со своим клубом из-за травмы колена восемь месяцев.

Дела «Милана» без Ибрагимовича идут совсем плохо – клуб в последний месяц не побеждает и скатывается всё ниже и ниже по турнирной таблице Серии А. Матч «Милана» против «Торино» состоится 10 февраля на стадионе «Сан-Сиро».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино Златан Ибрагимович
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МИЛАН ТОРИНО
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