Ибрагимович провёл тренировку с «Миланом», швед может сыграть против «Торино»

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович провёл полную тренировку в составе своего футбольного клуба – «Милана». Об этом сообщает La Gazetta Dello Sport. В источнике полагают, что раз Ибрагимович уже занимается в общей группе, то и в заявку на ближайший матч с «Торино» в рамках Серии А, скорее всего, попадёт.

Напомним, что 41-летний ветеран «россонери» не тренировался со своим клубом из-за травмы колена восемь месяцев.

Дела «Милана» без Ибрагимовича идут совсем плохо – клуб в последний месяц не побеждает и скатывается всё ниже и ниже по турнирной таблице Серии А. Матч «Милана» против «Торино» состоится 10 февраля на стадионе «Сан-Сиро».