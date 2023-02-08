Ибрагимович поделился советом с Леау

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о положении товарища по команде Рафаэла Леау.

Ещё недавно португалец был незаменимым лидером команды Стефано Пиоли, но в последних матчах перестал попадать в стартовый состав.

«У него был фантастический год, – делится мнением 41-летний Ибрагимович, – за что он удостоился звания лучшего игрока лиги. Затем – интерес других клубов, переговоры по новому контракту, чемпионат мира со сборной Португалии и так далее. Это непросто, но он должен оставаться сосредоточенным на игре в футбол. Просто думай о футболе – остальное приложится само. Леау стал ещё лучше, чем год назад, но теперь о его силе знают все, а раньше не уделяли ему должного внимания», – сказал в интервью Sport Mediaset швед.