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Чемпионат Италии. Серия А

Дюрица: «Если Миранчук продолжит в том же духе, то он уедет в более сильную команду»

10 Февраля 2023 • 11:50 Комментировать
Милан
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Торино
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Через 10 ч. 37 мин.

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о перспективах полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, права на которого принадлежат «Аталанте».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл за команду из Турина 17 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

По мнению Дюрицы, если Миранчук продолжит играть так же, как сейчас, то в будущем он сможет перейти в более сильную команду.  

«Если Алексей продолжит в том же духе и по итогам Серии А выдаст хороший сезон, то «Торино» не станет для него последним клубом в Европе. Уверен, Миранчук уедет в ещё более сильную команду», — цитирует Дюрицу Sport24.

Напомним, российский футболист является воспитанником «Локомотива», из которого он и перешёл в «Аталанту» осенью 2020 года за 14,5 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Ян Дюрица Алексей Миранчук
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МИЛАН ТОРИНО
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