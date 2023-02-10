Дюрица: «Если Миранчук продолжит в том же духе, то он уедет в более сильную команду»

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о перспективах полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, права на которого принадлежат «Аталанте».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл за команду из Турина 17 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

По мнению Дюрицы, если Миранчук продолжит играть так же, как сейчас, то в будущем он сможет перейти в более сильную команду.

«Если Алексей продолжит в том же духе и по итогам Серии А выдаст хороший сезон, то «Торино» не станет для него последним клубом в Европе. Уверен, Миранчук уедет в ещё более сильную команду», — цитирует Дюрицу Sport24.

Напомним, российский футболист является воспитанником «Локомотива», из которого он и перешёл в «Аталанту» осенью 2020 года за 14,5 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.