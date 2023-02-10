Мальдини рассказал о ходе переговоров с Леау по новому контракту

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился обновлённой информации о соглашении с Рафаэлом Леау.

«Милан» долгое время пытается заключить с нападающим новый договор. В какой-то момент в клубе сообщили о почти свершившейся сделке, однако переговоры вновь зашли в тупик из-за несогласия по сумме отступных.

«Мы продолжаем работу над этим, – рассказывает Мальдини, беседуя с DAZN. – Как мне кажется, сейчас это не главное – нужно сосредоточиться на игре. На данный момент новых встреч не запланировано, но мы можем связаться с его агентами посредством видеосвязи в любой момент, когда это будет нужно», – заявил технический директор «россонери».