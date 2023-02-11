«Милан» прервал 7-матчевую серию без побед, забив один мяч «Торино»

В 22-м туре Серии А сыграли «Милан» с «Торино». Чемпионы после семи подряд провальных матчей наконец-то набрали три очка, при этом на поле не имели ощутимого перевеса над претендентами на еврокубки. В первом тайме Чиприан Татарушану дважды парировал опасные выпады противника. А у «россонери» впереди был только момент с ударом Рафаэла Леау в сетку с внешней стороны.

После паузы Леау с Оливье Жиру создали по моменту друг другу, но каждый удар был не без труда отражен голкипером. И все же чемпионы реализовали один из шансов - Тео Эрнандес подхватил мяч на фланге и доставил его на голову Жиру, который поразил нижний угол ворот. У гостей же ничего не получилось впереди. Алексей Миранчук провел весь матч.

Победа 1:0 позволила «Милану» взмыть на третье место, туринцы - седьмые.