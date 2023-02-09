Пиоли подтвердил, что Ибрагимович включен в заявку на матч с «Торино»

В очередном, двадцать втором туре итальянского чемпионата «Милан» сразится с «Торино», команда Стефано Пиоли попытается прервать затянувшуюся серию неудач, она проиграла уже три матча подряд в чемпионате, а также потерпела неудачи в других соревнованиях. Как пояснил наставник команды, Златан Ибрагимович включен в заявку на матч с «гранатовыми», Пиоли надеется, что он сможет мотивировать игроков.

- Его роль - не только в атаке, но и в том, что он большой мотиватор. Надеюсь, так и продолжится. Он будет с нами против «Торино», он хочет быть с командой, - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.