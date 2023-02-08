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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович – о кризисе «Милана»: «Скоро всё изменится, ведь я вернулся»

08 Февраля 2023 • 21:48 Комментировать
Милан
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Торино
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10.02 22:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пообщался с журналистами перед долгожданным возвращением на поле.

41-летний футболист недавно восстановился после травмы, из-за которой не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

«Я остаюсь лучшим из лучших, я по-прежнему номер один. Теперь всё изменится, ведь я вернулся. Я очень мотивирован – хочу снова заниматься тем, чего мне так не хватало на протяжении этих семи-восьми месяцев. Я потерял много времени.

Я не переживаю по поводу кризиса команды, такое случается. Лучший выход – меньше говорить и доказывать свою силу на поле», – заявил в интервью Sport Mediaset шведский ветеран.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН ТОРИНО
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