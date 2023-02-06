Чинквини: «Миранчук не готов к выступлениям в итальянских топ-клубах»

Бывший менеджер петербургского «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался о выступлении Алексея Миранчука в футболке «Торино».

«Миранчук провёл очень хороший матч против «Удинезе». Он отличный игрок, но я не уверен, готов ли он к выступлениям в итальянских топ-клубах, таких как «Ювентус», «Милан», «Наполи», «Интер», — заявил Чинквини, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что не понимает позицию россиянина, который, по его словам, не выступает в роли полузащитника или нападающего. По мнению Оресте, если Миранчук сможет ярко себя проявить во второй части сезона, то реальностью станет возможность переезда в «Рому» или «Лацио».

Напомним, что за «Торино» Алексей выступает с нынешнего сезона на правах аренды из «Аталанты». На счету российского полузащитника 16 матчей, в которых он забил четыре гола при двух ассистах.