Барези: «18 очков отставания от первого места удивляют»

После серии неудач в последнее время «Милан» отстал от «Наполи» уже на восемнадцать очков - при том, что до перерыва на чемпионат мира отставание составляло восемь баллов. Три поражения кряду в последних трех матчах усугубили ситуацию, но бывший капитан «Милана» Франко Барези, как заправский мореход, пытается не допустить паники на судне, попавшем в жестокий шторм.

- Конечно, 18 очков отставания удивляют. Но сейчас важно не поддаваться панике из-за критики, команда не должна лишиться стабильности, стержня. Честь клуба должна быт прежде всего, команда должна вспомнить, какие она цвета защищает и как она побеждала, - цитирует Барези pianetamilan.it.