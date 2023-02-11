Мальдини: «Пиоли - вне вопросов»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что вопросов по поводу целесообразности продолжения сотрудничества с главным тренером клуба Стефано Пиоли у него нет, несмотря на серию неудач, которая уже стоила «Милану» Кубка Италии, Суперкубка, а также позиций в чемпионате.

- Он - вне вопросов. Смена модуля происходит потому что нам надо найти утраченную идентичность. Вплоть до матча с «Салернитаной», не забывайте, мы шли в графике прошлого года, - цитирует слова Мальдини.

В настоящий момент «Милан» сражается в матче чемпионата с «Торино», следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.