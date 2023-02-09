Ибрагимович: «Мы команда, из кризиса выходим все вместе»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович считает, что командный дух в «Милане» не пострадал, несмотря на проблемное начало календарного года. Ибрагимович напомнил о былых заслугах «Милана», заверив, что все трудности всегда проходят - и так будет и в этот раз также.

Напомним, что «Милан» проиграл уже три матча кряду в чемпионате, а также выбыл из Кубка Италии и проиграл финал Суперкубка.

- Мы все сплочены, атмосфера на уровне. Хотя после неудачных матчей, конечно, в раздевалке не бывает счастливых физиономий. Мы все работаем над тем, чтобы вернуть себе ритм, который был до мирового чемпионата. «Милан» девятнадцать раз выигрывал Скудетто и семь раз Лигу чемпионов, это не случается просто так, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.