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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Мы команда, из кризиса выходим все вместе»

09 Февраля 2023 • 00:00 Комментировать
Милан
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Торино
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10.02 22:45

Шведский нападающий Златан Ибрагимович считает, что командный дух в «Милане» не пострадал, несмотря на проблемное начало календарного года. Ибрагимович напомнил о былых заслугах «Милана», заверив, что все трудности всегда проходят - и так будет и в этот раз также.

Напомним, что «Милан» проиграл уже три матча кряду в чемпионате, а также выбыл из Кубка Италии и проиграл финал Суперкубка.

- Мы все сплочены, атмосфера на уровне. Хотя после неудачных матчей, конечно, в раздевалке не бывает счастливых физиономий. Мы все работаем над тем, чтобы вернуть себе ритм, который был до мирового чемпионата. «Милан» девятнадцать раз выигрывал Скудетто и семь раз Лигу чемпионов, это не случается просто так, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН ТОРИНО
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