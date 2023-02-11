Леау: «Мы показали, что командный дух сильнее критики»

В Италии стартовал двадцать третий тур местного чемпионата Серии А, и «Милан», которому предстоит на следующей неделе сыграть с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, сумел одолеть «Торино» благодаря голу Оливье Жиру. Игру своей команды прокомментировал португальский нападающий клуба Рафаэл Леау, он считает, что команда ответила критикам.

- Невероятно, сколько на нас вылили критики, но мы показали, что команда превыше критики, у футбола есиь положительные и отрицательные черты, баланс между ними помогает расти, - философски заметил португальский игрок, слова которого цитирует pianetamilan.it.