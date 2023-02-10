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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: Нет, мы не будем изменять своей идентичности

10 Февраля 2023 • 03:53 Комментировать
Милан
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Торино
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Через 18 ч. 19 мин.

«Милан» угодил в жестокий кризис, команда Стефано Пиоли проиграла уже три матча кряду в чемпионате страны, и теперь ей предстоит игра с «Торино» - клубом, который смог обыграть «Милан» в первом круге. Отвечая на вопрос о поисках путей по выходу из кризиса, Пиоли дал понять, что он не будет изменять своей игровой манере - «Милан» останется верен своей игровой философии, невзирая ни на что.

- У нас есть свой стиль, как с мячом, так и без мяча. Мы остаемся верны ему, - цитирует слова Пиоли

Встреча «Милана» с «Торино» станет первой в рамках двадцать второго тура чемпионата Италии, она пройдет уже в пятницу вечером.

 

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Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН ТОРИНО
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10.02.23 в 22:45
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