Пиоли: Нет, мы не будем изменять своей идентичности

«Милан» угодил в жестокий кризис, команда Стефано Пиоли проиграла уже три матча кряду в чемпионате страны, и теперь ей предстоит игра с «Торино» - клубом, который смог обыграть «Милан» в первом круге. Отвечая на вопрос о поисках путей по выходу из кризиса, Пиоли дал понять, что он не будет изменять своей игровой манере - «Милан» останется верен своей игровой философии, невзирая ни на что.

- У нас есть свой стиль, как с мячом, так и без мяча. Мы остаемся верны ему, - цитирует слова Пиоли

Встреча «Милана» с «Торино» станет первой в рамках двадцать второго тура чемпионата Италии, она пройдет уже в пятницу вечером.