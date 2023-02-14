Антонини: «Вряд ли один матч позволяет говорить о выходе из кризиса»

Болезненный кризис, в который угодил «Милан» в начале 2023 года, стал одним из самых заметных событий в итальянском футболе в нынешнем сезоне, однако в последнем матче Серии А команда все-таки смогла выиграть, пусть и с минимальным счетом - у «Торино». Лука Антонини, бывший футболист команды, считает, что одного матча мало для того, чтобы говорить о выходе из кризиса.

- Я думаю, что недостаточно говорить об одном матче для выхода из кризиса, но победить «Торино» было фундаментально важно, надо было оставить за спиной месяц неудач, - цитирует слова Луки Антонини pianetamilan.it.