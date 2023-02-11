Тео Эрнандес: «Ибрагимович – наш играющий тренер, он помог нам победить»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался о вкладе Златана Ибрагимовича в победу над «Торино».

«Россонери» завершили серию неудач, с минимальным счётом одолев гостей из Турина в матче Серии А. Залечивший тяжёлую травму Ибрагимович на поле не появился, но оказал влияние со скамейки запасных.

«Ясно, что мы не очень хорошо играли в последних матчах. Сегодняшние три очка очень важны для «Милана». Думаю, теперь дела пойдут лучше.

Ибра для нас как играющий тренер – он всегда требует большего. Эта победа добыта в том числе с его помощью», – заявил в интервью DAZN 25-летний французский футболист.