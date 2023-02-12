Вьери: «Милану» очень нужна была эта победа»

Двадцать второй тур итальянского чемпионата начался с долгожданной победы «Милана» над «Торино», и этот долгожданный успех порадовал бывшего футболиста клуба - Кристиан Вьери (удивительно, но уважать «Милан» ему не мешают и долгие выступления в составе «Интера»).

- Первый тайм был плохоньким, наверное, из-за давления, все-таки не выигрывали матч более месяца. Да и поле на «Сан-Сиро» не очень, я не знаю, как они собираются играть с «Тоттенхэмом». В этой игре важно было выиграть, а с уверенностью вернется и былая игра, - считает Кристиан Вьери, слова которого цитирует pianetamilan.it.