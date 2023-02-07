Аленичев считает, что Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Уйдя в «Торино», Алексей поступил правильно. У Гасперини в «Аталанте» он мог еще долго ждать игрового времени. А сейчас вот играет и забивает. В Россию ему возвращаться не стоит. Нужно оставаться в Европе до победного конца», — приводит слова Аленичева Sport24.

В сезоне-2022/23 на счету 27-летнего хавбека четыре забитых мяча и три результативные передачи в 17 матчах с учетом всех турниров. Напомним, Миранчук арендован туринским клубом у «Аталанты» до лета 2023 года.

После 21 тура «Торино» занимает седьмое место в Серии А, набрав 30 очков.