Колыванов предположил, что Миранчук в конце сезона перейдёт в более сильный клуб

Российский тренер Игорь Колыванов сделал предположение, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук по окончании текущего сезона может перебраться в более сильный клуб. Напомним, сейчас россиянин выступает за «Торино», его клуб идёт на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

«Я очень рад за него, он играет в основе и прогрессирует с каждым матчем, доказывает то, что достоин играть в Серии А», - цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что останется или нет Миранчук в «Аталанте» после возвращения из «Торино» - покажет время, но если он и дальше продолжит играть в основном составе, то его обязательно могут пригласить более серьёзные клубы лиги.