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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - «Торино»: Миранчук появится на поле с первых минут

10 Февраля 2023 • 22:00 Комментировать
Милан
0:0
Торино
1 1.80 X 3.55 2 4.70
1-й тайм

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук привычно начнёт матч против «Милана» в стартовом составе своего клуба. Игра стартует в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в 22:45 по московскому времени.

Всего у российского полузащитника, напомним, в текущем сезоне четыре забитых гола и три ассиста в 15 матчах Серии А.

Напомним, что «Милан» в последнее время переживает серию неудач – у «россонери» не было побед аж с начала января, подопечные Стефано Пиоли не могут выиграть пять (!) матчей подряд в рамках Серии А. «Торино» наоборот переживает подъём и рвётся в зону еврокубков, не проигрывая три матча кряду в национальном чемпионате.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино Алексей Миранчук
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МИЛАН ТОРИНО
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