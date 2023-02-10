«Милан» - «Торино»: Миранчук появится на поле с первых минут

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук привычно начнёт матч против «Милана» в стартовом составе своего клуба. Игра стартует в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в 22:45 по московскому времени.

Всего у российского полузащитника, напомним, в текущем сезоне четыре забитых гола и три ассиста в 15 матчах Серии А.

Напомним, что «Милан» в последнее время переживает серию неудач – у «россонери» не было побед аж с начала января, подопечные Стефано Пиоли не могут выиграть пять (!) матчей подряд в рамках Серии А. «Торино» наоборот переживает подъём и рвётся в зону еврокубков, не проигрывая три матча кряду в национальном чемпионате.