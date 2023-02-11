Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли признался, что совсем недавно узнал любимую позицию Леау на поле

11 Февраля 2023 • 01:52 Комментировать
Милан
1:0
Торино
окончен

Наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос об игре Рафаэла Леау.

В последних матчах «Милан» перешёл на тактические формации, в которых нет места фланговым игрокам атаки, и позицию португальского вингера пришлось пересмотреть.

«Рафа – странный игрок. Я всегда думал, что широкая позиция на фланге – это идеальная роль для него, однако, когда мы перешли на 3-4-2-1 и попросили его действовать под нападающим ближе к центру, он сказал мне, что это его любимая позиция! Он был очень рад», – заявил Пиоли в интервью DAZN после победы над «Торино» (1:0). Леау отыграл от начала матча и до финального свистка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Торино Торино
1
0
1.80 3.55 4.70
Видео
11.02.23 в 17:00
Эмполи Эмполи
Специя Специя
2.15 3.55 3.40
Видео
11.02.23 в 20:00
Лечче Лечче
Рома Рома
4.30 3.65 1.88
Видео
11.02.23 в 22:45
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
2.50 3.60 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
02:04 · Италия. Серия А
Юрич – о поражении от «Милана»: «Торино» долгое время доминировал»
01:52 · Италия. Серия А
Пиоли признался, что совсем недавно узнал любимую позицию Леау на поле
01:40 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 11 февраля 2023
01:30 · Италия. Серия А
Пиоли – о победе над «Торино»: «Надеюсь, это начало возрождения «Милана»
01:20 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес: «Ибрагимович – наш играющий тренер, он помог нам победить»
01:08 · Италия. Серия А
Мадридский «Реал» заинтересовался де Кетеларе
00:43 · Италия. Серия А
Мальдини: «Меньян вернётся уже через десять дней»
00:43 · Италия. Серия А
«Милан» прервал 7-матчевую серию без побед, забив один мяч «Торино»
00:13 · Италия. Серия А
Мальдини: «Пиоли - вне вопросов»
00:01 · Италия. Серия А
Сарри: «Играть против «Аталанты» - это как ходить к зубному»
10 Февраля
23:55 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес рассказал, в каком клубе планирует выступать в будущем
23:16 · Италия. Серия Б
Кураньи – о Черышеве: «Время берёт своё»
23:09 · Италия. Серия А
Мальдини рассказал о ходе переговоров с Леау по новому контракту
23:01 · Италия. Серия А
Локателли признался, что игроки «Ювентуса» быстро смирились с потерей 15 очков
22:53 · Англия. Премьер-лига
Названа главная трансферная цель «Челси» на лето
Все новости
Рекомендуем