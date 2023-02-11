Пиоли признался, что совсем недавно узнал любимую позицию Леау на поле

Наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос об игре Рафаэла Леау.

В последних матчах «Милан» перешёл на тактические формации, в которых нет места фланговым игрокам атаки, и позицию португальского вингера пришлось пересмотреть.

«Рафа – странный игрок. Я всегда думал, что широкая позиция на фланге – это идеальная роль для него, однако, когда мы перешли на 3-4-2-1 и попросили его действовать под нападающим ближе к центру, он сказал мне, что это его любимая позиция! Он был очень рад», – заявил Пиоли в интервью DAZN после победы над «Торино» (1:0). Леау отыграл от начала матча и до финального свистка.