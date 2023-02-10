Барези: «Сейчас «Милану» сложнее, все настраиваются на него»

Легендарный в прошлом защитник «Милана» Франко Барези поделился своим мнением о причинах кризиса клуба. «Милан», все еще действующий чемпион Италии, проиграл в чемпионате три матча кряду, а также вылетел из Кубка Итадии и проиграл финал Суперкубка «Интеру».

- Не будем забывать о том, что сделал «Милан» в прошлом сезоне, выиграв Скудетто. А защитить титул всегда сложнее, чем выиграть после долгого перерыва. Растет давление, расчет ответственность, соперники сильнее хотят побить тебя, - цитирует слова Барези pianetamilan.it.

В пятницу вечером «Милан» сыграет очередной матч в чемпионате - против «Торино».