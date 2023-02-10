«Милан» проводит свой 3000-й матч в Серии А

Сегодняшний матч против «Торино» – особенный для «Милана».

«Россонери» стали лишь четвёртой командой, достигшей показателя в 3000 матчей в Серии А за всю историю, отмечает Opta. Ранее этот рубеж покорился «Интеру», «Роме» и «Ювентусу». В предыдущих 2999 встречах «Милан» одержал 1457 побед, 879 раз сыграл вничью и в 663 случаях уступил соперникам.

Перед началом встречи с «Торино» коллектив Стефано Пиоли располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 38 набранными очками. В случае победы действующие чемпионы окажутся на третьей позиции, однако у всех конкурентов останется по матчу в запасе.