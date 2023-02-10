Барези: «Мы все знаем, кто такой Златан»

Знаменитый в прошлом капитан «Милана» Франко Барези, отыгравший за клуб с 1977 по 1993 год, приветствует возвращение Златана Ибрагимовича, который включен в заявку на матч с «Торино». Барези считает, что присутствие шведа играет на руку команде и мотивирует ее. Ибрагимович восстановился после тяжелой травмы.

- Все знают, кто такой Златан. Где он был, что выигрывал. Он вернулся и внес очень важный вклад в прошлом сезоне, чемпионском сезоне. Годы проходят для всех, я не знаю точно, что он даст команде в этот раз, но его фигура - это символ надежности и харизмы, - цитирует слова Барези pianetamilan.it.