Бывший наставник «Милана» угодил в реанимацию

Бывший главный тренер «Милана» Альберто Дзаккерони, тренировавший клуб с 1998 по 2001 год, угодил в реанимацию. Причиной, как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, стал несчастный случай - Джаккерони поскользнулся на лестнице у себя дома и сильно ударился головой.

Медики пока что сдержаны в своих прогнозах, учитывая и преклонный возраст бывшего специалиста.

Напомним, что Дзаккерони привел «Милан» к чемпионскому титулу в первый же год работы, после чего именно он пригласил в клуб Андрея Шевченко, обеспечившего «Милан» победами еще на пять лет вперед. Помимо «Милана», Дзаккерони тренировал также и «Удинезе».