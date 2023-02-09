Руководство «Милана» встретилось с Жиру, чтобы обсудить новый контракт

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, форвард «Милана» Оливье Жиру сегодня встретился с руководством «россонери», чтобы обсудить детали нового соглашения, так как действующее соглашение между игроком и клубом закончится после текущего сезона. Что любопытно, в сентябре французу исполнится уже 37 лет.

Напомним, что Жиру по-прежнему является ударной силой «Милана» и сборной Франции в атаке, в текущем сезоне он смог забить 10 голов во всех турниров, а также наградить своих партнёров по команде шестью ассистами. В прошлом сезоне Жиру стал чемпионом Италии в составе «Милана».