Жиру сегодня продлит контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру продлит контракт с итальянским клубом до лета следующего года, сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Напомним, что действующее соглашение 36-летнего француза с «россонери» рассчитано до конца нынешнего сезона.

По информации источника, Жиру подпишет новое соглашение с «Миланом» уже сегодня, 9 февраля. Отмечается, что стороны вели переговоры на протяжении нескольких недель.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провёл 19 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира в истории сборной Франции в 4 миллиона евро.