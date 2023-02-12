Костакурта: «Жиру - большой молодец»

Двадцать второй тур итальянского чемпионата начался с долгожданной победы «Милана» над «Торино», и этот успех порадовал бывшего футболиста клуба - Алессандро Костакурту. Особенно он нахваливает автора победного гола - французского нападающего Оливье Жиру.

- Невероятно, он большой молодец. Особенно стиль, в котором он забил. Посмотрите, как он ушел от оппонента, как не позволил тому накрыть себя. Еще до того, как Тео подал, он уже чувствовал, где находится, что надо делать, и что мяч ляжет точно туда, куда нужно. Жиру прочитал эпизод и позиционно оставил защитника не у дел, по мне, он забил прекрасный гол, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.