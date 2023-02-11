Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тшау: «Мы очень хотели победить»

11 Февраля 2023 • 02:16 Комментировать
Милан
1:0
Торино
окончен

В Италии стартовал двадцать третий тур местного чемпионата Серии А, и «Милан», которому предстоит на следующей неделе сыграть с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, сумел одолеть «Торино» благодаря голу Оливье Жиру. Малик Тшау, полузащитник «Милана», заявил, что залогом успеха было огромное желание футболистов победить. Он рад тому, что «Милан» впервые за три месяца не пропустил.

- Мы очень хотели победить, и я очень доволен, что сыграли всухую. Мы защищались как команда. Теперь впереди два матча в Лиге чемпионов, будет непросто. Но мы верим в себя, - заявил футболист, слова которого цитирует  pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Малик Тшау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Торино Торино
1
0
1.80 3.55 4.70
Видео
11.02.23 в 17:00
Эмполи Эмполи
Специя Специя
2.15 3.55 3.40
Видео
11.02.23 в 20:00
Лечче Лечче
Рома Рома
4.30 3.65 1.88
Видео
11.02.23 в 22:45
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
2.50 3.60 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
03:04 · Италия. Серия А
Брайда назвал самое ценное качество Кварацхелии
02:50 · Италия. Серия А
Бывший наставник «Милана» угодил в реанимацию
02:28 · Италия. Серия А
Бакайоко снова нашёл варианты в Турции
02:16 · Италия. Серия А
Тшау: «Мы очень хотели победить»
02:12 · Италия. Серия А
Леау: «Мы показали, что командный дух сильнее критики»
02:04 · Италия. Серия А
Юрич – о поражении от «Милана»: «Торино» долгое время доминировал»
01:52 · Италия. Серия А
Пиоли признался, что совсем недавно узнал любимую позицию Леау на поле
01:40 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 11 февраля 2023
01:30 · Италия. Серия А
Пиоли – о победе над «Торино»: «Надеюсь, это начало возрождения «Милана»
01:20 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес: «Ибрагимович – наш играющий тренер, он помог нам победить»
01:08 · Италия. Серия А
Мадридский «Реал» заинтересовался де Кетеларе
00:43 · Италия. Серия А
Мальдини: «Меньян вернётся уже через десять дней»
00:43 · Италия. Серия А
«Милан» прервал 7-матчевую серию без побед, забив один мяч «Торино»
00:13 · Италия. Серия А
Мальдини: «Пиоли - вне вопросов»
00:01 · Италия. Серия А
Сарри: «Играть против «Аталанты» - это как ходить к зубному»
Все новости
Рекомендуем