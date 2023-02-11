Тшау: «Мы очень хотели победить»

В Италии стартовал двадцать третий тур местного чемпионата Серии А, и «Милан», которому предстоит на следующей неделе сыграть с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, сумел одолеть «Торино» благодаря голу Оливье Жиру. Малик Тшау, полузащитник «Милана», заявил, что залогом успеха было огромное желание футболистов победить. Он рад тому, что «Милан» впервые за три месяца не пропустил.

- Мы очень хотели победить, и я очень доволен, что сыграли всухую. Мы защищались как команда. Теперь впереди два матча в Лиге чемпионов, будет непросто. Но мы верим в себя, - заявил футболист, слова которого цитирует pianetamilan.it.