Мальдини: «До недавних пор «Милан» играл на уровне прошлого сезона»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о кризисе команды.

Коллектив Стефано Пиоли проиграл последние четыре матча, причём в трёх случаях уступил с крупным счётом. Незадолго до старта сегодняшней встречи Серии А с «Торино» у Мальдини спросили о ситуации: «Нет никаких сомнений в уровне Пиоли. Сейчас мы делаем изменения, чтобы стабилизировать игру. Команда показывала уровень прошлого сезона вплоть до матча против «Салернитаны», – отметил в интервью DAZN известный экс-защитник.

После 21 тура на счету «россонери» 38 набранных очков. Команда занимает шестое место, уступая «Аталанте» по разнице забитых и пропущенных голов.