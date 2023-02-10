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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «До недавних пор «Милан» играл на уровне прошлого сезона»

10 Февраля 2023 • 22:44 Комментировать
Милан
1:0
Торино
1 1.80 X 3.55 2 4.70
2-й тайм

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о кризисе команды.

Коллектив Стефано Пиоли проиграл последние четыре матча, причём в трёх случаях уступил с крупным счётом. Незадолго до старта сегодняшней встречи Серии А с «Торино» у Мальдини спросили о ситуации: «Нет никаких сомнений в уровне Пиоли. Сейчас мы делаем изменения, чтобы стабилизировать игру. Команда показывала уровень прошлого сезона вплоть до матча против «Салернитаны», – отметил в интервью DAZN известный экс-защитник.

После 21 тура на счету «россонери» 38 набранных очков. Команда занимает шестое место, уступая «Аталанте» по разнице забитых и пропущенных голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Стефано Пиоли
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МИЛАН ТОРИНО
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