Бакайоко снова нашёл варианты в Турции

Мы уже сообщали о том, что Тьемуэ Бакайоко пытался договориться с бывшим клубом Артема Дзюбы, «Адана Демирспор», но контракт в итоге сорвался. Сейчас же у него снова появились варианты в Турции - дело в том, что вследствие землетрясения, произошедшего там, в Турции продлили на десять дней трансферное окно, и Бакайоко снова приступил к переговорам.

Его услугами интересуются такие коллективы, как стамбульский «Бешикташ», а также «Трабзонспор». Однако другие подробности гипотетических соглашений пока что не сообщаются. За «Милан» французский футболист выступает с 2021 года, но он не стал в нем игроком основного состава.