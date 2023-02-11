Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бакайоко снова нашёл варианты в Турции

11 Февраля 2023 • 02:28 Комментировать
Милан
1:0
Торино
окончен

Мы уже сообщали о том, что Тьемуэ Бакайоко пытался договориться с бывшим клубом Артема Дзюбы, «Адана Демирспор», но контракт в итоге сорвался. Сейчас же у него снова появились варианты в Турции - дело в том, что вследствие землетрясения, произошедшего там, в Турции продлили на десять дней трансферное окно, и Бакайоко снова приступил к переговорам.

Его услугами интересуются такие коллективы, как стамбульский «Бешикташ», а также «Трабзонспор». Однако другие подробности гипотетических соглашений пока что не сообщаются. За «Милан» французский футболист выступает с 2021 года, но он не стал в нем игроком основного состава. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Бешикташ Трабзонспор Тьемуэ Бакайоко Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Торино Торино
1
0
1.80 3.55 4.70
Видео
11.02.23 в 17:00
Эмполи Эмполи
Специя Специя
2.15 3.55 3.40
Видео
11.02.23 в 20:00
Лечче Лечче
Рома Рома
4.30 3.65 1.88
Видео
11.02.23 в 22:45
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
2.50 3.60 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
03:04 · Италия. Серия А
Брайда назвал самое ценное качество Кварацхелии
02:50 · Италия. Серия А
Бывший наставник «Милана» угодил в реанимацию
02:28 · Италия. Серия А
Бакайоко снова нашёл варианты в Турции
02:16 · Италия. Серия А
Тшау: «Мы очень хотели победить»
02:12 · Италия. Серия А
Леау: «Мы показали, что командный дух сильнее критики»
02:04 · Италия. Серия А
Юрич – о поражении от «Милана»: «Торино» долгое время доминировал»
01:52 · Италия. Серия А
Пиоли признался, что совсем недавно узнал любимую позицию Леау на поле
01:40 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 11 февраля 2023
01:30 · Италия. Серия А
Пиоли – о победе над «Торино»: «Надеюсь, это начало возрождения «Милана»
01:20 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес: «Ибрагимович – наш играющий тренер, он помог нам победить»
01:08 · Италия. Серия А
Мадридский «Реал» заинтересовался де Кетеларе
00:43 · Италия. Серия А
Мальдини: «Меньян вернётся уже через десять дней»
00:43 · Италия. Серия А
«Милан» прервал 7-матчевую серию без побед, забив один мяч «Торино»
00:13 · Италия. Серия А
Мальдини: «Пиоли - вне вопросов»
00:01 · Италия. Серия А
Сарри: «Играть против «Аталанты» - это как ходить к зубному»
Все новости
Рекомендуем