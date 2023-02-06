Канчельскис считает, что летом Алексей Миранчук вернётся в «Аталанту»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Напомним, права на российского хавбека принадлежат «Аталанте».

«Думаю, что в этом году Миранчуку могут поступить предложения из итальянских клубов. Когда ты на виду у всех и проявляешь себя, тогда тобой интересуются. Возможно, «Торино» попытается выкупить Алексея. Но, скорее всего, он вернется в «Аталанту», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

По мнению эксперта, летние сборы Миранчук проведет в составе «Аталанты», главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини посмотрит на него и, возможно, оставит в клубе.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три ассиста.