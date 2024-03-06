Кайседо: «Играть в паре с Энцо Фернандесом очень легко»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался об игре в паре с Энцо Фернандесом. Напомним, эквадорец прошлым летом перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Брайтона» за 116 миллионов евро. Фернандес стал игроком «Челси» в январе 2023 года, когда перешёл из лиссабонской «Бенфики» за 121 миллион евро.

«Играть в паре с Энцо Фернандесом очень легко. Мы разговариваем на одном языке и помогаем друг другу. Мы наслаждаемся, когда побеждаем, и испытываем разочарование, когда проигрываем», – цитирует Кайседо официальный сайт «Челси».

Кайседо в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился одним ассистом, а Фернандес – тремя голами.