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«Челси» был сильнее «Ньюкасла» в голевой перестрелке

12 Марта 2024 • 01:02 Комментировать
Челси
3:2
Ньюкасл

28-й тур Премьер-лиги завершился матчем застрявших на экваторе таблицы «Челси» и «Ньюкасла». Уже на шестой минуте Коул Палмер бил по воротам, а Николас Джексон у рамки удачно подставил ногу и смутил голкипера - 1:0. В конце первого тайма Александр Исак в борьбе не смог расстрелять ворота, но вскоре отличился ударом от линии штрафной - 1:1. Тут же Джексон от центральной линии убежал и реализовал выход один на один, но радовался напрасно - вне игры. Рахим Стерлинг и Мигель Альмирон проверили голкиперов хорошими ударами. Коул Палмер от правого угла штрафной ушел к центру и ударил из-под защитника впритирку с правой штангой - 2:1. Стерлинг убежал один на один с кипером, обыграл его и пробил, но на ленточке «вырос» защитник и выручил. Дэн Бёрн также простил соперника, удар головой с нескольких метров - промах.  Только-только вышедший на замену Михаил Мудрик пробросил мяч между ног защитнику, обвел вратаря и сделал счет 3:1. Джейкоб Мёрфи вернул интригу, продавил соперника, сблизился с воротами и плотно пробил в ближний угол.

«Челси» в итоге победил и идет в одном очке от «Ньюкасла», который занимает 10-е место.

Протокол игры  
Челси3:2Ньюкасл
(1:0) Джексон Николас6'  
  43'Исак Александр (1:1)
(2:1) Палмер Коул57'  
(3:1) Мудрик Михаил76'  
  90'Мёрфи Джейкоб (3:2)
Петрович Джордже  71'Гюсто МалоДисаси АксельЧалоба ТревоКукурелья МаркКайседо Мойсес  72'Фернандес ЭнцоПалмер Коул 86' (Казадеи Чезаре ( 86') Галлахер КонорСтерлинг Рахим  39' 71' (Мудрик Михаил ( 71') Джексон Николас 90' (Чуквуэмека Карни ( 90')
Запасные: Санчес РобертМадуэке НониСилва ТьягоДейвид де СоузаАчемпонг ДжошуаГилкрист Алфи
Дубравка МартинЛивраменто ВалентиноШёр ФабианБотман СвенБёрн Дэн 69' (Крафт Эмиль ( 69') Лонгстафф ШонГимараэс Бруно 81' (Уайт Джо ( 81'  90') Уиллок Джо 80' (Майли Льюис ( 80') Альмирон Мигель 69' (Андерсон Эллиот ( 69') Исак АлександрГордон Энтони 36' (Мёрфи Джейкоб ( 36')
Запасные: Таргетт МэттРитчи МэттКариус ЛорисЛасcеллс Джамал
11 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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