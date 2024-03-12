«Челси» был сильнее «Ньюкасла» в голевой перестрелке

28-й тур Премьер-лиги завершился матчем застрявших на экваторе таблицы «Челси» и «Ньюкасла». Уже на шестой минуте Коул Палмер бил по воротам, а Николас Джексон у рамки удачно подставил ногу и смутил голкипера - 1:0. В конце первого тайма Александр Исак в борьбе не смог расстрелять ворота, но вскоре отличился ударом от линии штрафной - 1:1. Тут же Джексон от центральной линии убежал и реализовал выход один на один, но радовался напрасно - вне игры. Рахим Стерлинг и Мигель Альмирон проверили голкиперов хорошими ударами. Коул Палмер от правого угла штрафной ушел к центру и ударил из-под защитника впритирку с правой штангой - 2:1. Стерлинг убежал один на один с кипером, обыграл его и пробил, но на ленточке «вырос» защитник и выручил. Дэн Бёрн также простил соперника, удар головой с нескольких метров - промах. Только-только вышедший на замену Михаил Мудрик пробросил мяч между ног защитнику, обвел вратаря и сделал счет 3:1. Джейкоб Мёрфи вернул интригу, продавил соперника, сблизился с воротами и плотно пробил в ближний угол.

«Челси» в итоге победил и идет в одном очке от «Ньюкасла», который занимает 10-е место.