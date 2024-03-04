«Челси» не собирается увольнять Почеттино

«Челси» не планирует увольнять главного тренера команды Маурисио Почеттино. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, в «Челси» доверяют аргентинскому специалисту и намерены добиться успехов вместе с ним.

«Я не знаю о каких-либо попытках уволить Маурисио Почеттино. Напротив, «Челси» предпочитает двигаться вперёд вместе с ним и добиваться успеха», — заявил Орнштейн.

Напомним, Почеттино возглавил «Челси» летом прошлого года. После 26 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «синие» занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков.