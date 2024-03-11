​Галлас: «Челси» совершил ошибку, не подписав Роналду»

Бывший футболист «Челси» Вильям Галлас считает, что лондонский клуб ошибочно не подписал Криштиану Роналду несколько лет назад.

«Челси» совершил ошибку, не подписав Криштиану Роналду. Его можно было подписать, и «Челси» был бы для него хорошим клубом. Все знают, насколько важным Роналду может быть в раздевалке. У него менталитет победителя, и это могло пойти на пользу команде. Это была ошибка «Челси», - сказал Галлас Genting Casino.

В понедельник «Челси» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Ньюкасла». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.