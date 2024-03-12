​«Челси» не проигрывал в мартовских домашних матчах АПЛ с 2001 года

В понедельник вечером «Челси» порадовал своих болельщиков победой над «Ньюкаслом» в домашнем матче Премьер-лиги – 3:2. Как сообщает Opta, в последний раз «пенсионеры» проигрывали на своём поле в АПЛ в марте в 2001 году (2:4 в игре против «Сандерленда»). С тех пор в первом месяце весны «Челси» дома в чемпионате не проигрывает (32 победы, 6 ничьих).

Следующий домашний матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 30 марта - против «Бёрнли».

Отметим, что на текущий момент «Челси» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В 27 играх команда Маурисио Почеттино набрала 39 очков.