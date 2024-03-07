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«Челси» мог купить Нико Уильямса ещё прошлым летом

07 Марта 2024 • 14:06 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Атлетик Б
10.03 18:15

Лондонский «Челси» ещё прошлым летом мог получить в свой состав нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в конечном итоге руководство решило сделать ставку на Коула Палмера, который в этом сезоне является лучшим игроком «синих» с 10 голами и 7 ассистами в чемпионате.

Источник сообщает, что Уильямс до сих пор остаётся на радаре у «Челси», но молодой испанец также интересен и другим топ-клубам, поэтому лондонцам придётся столкнуться с конкуренцией.

Отмечается, что в контракте 21-летнего Уильямса прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Нико Уильямс

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