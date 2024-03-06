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Представители Стерлинга не обсуждали возможный переход в «Аль-Хиляль»

06 Марта 2024 • 21:19 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
11.03 23:00

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг вряд ли перейдёт в клуб из Саудовской Аравии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, представители футболиста не встречались и никогда не обсуждали с «Аль-Хилялем» возможный переход игрока. Отмечается, что 29-летний вингер предан «Челси».

На счету игрока сборной Англии в нынешнем сезоне 34 матча во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

Его контракт с «Челси» действует до 2027 года. За лондонский клуб он выступает с 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 56 миллионов евро.

«Челси» за 26 туров набрал 36 очков в АПЛ и занимает 11 место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Маурисио Почеттино на своём поле примут «Ньюкасл». Встреча пройдёт 11 марта и начнётся в 23:00 по мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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