Представители Стерлинга не обсуждали возможный переход в «Аль-Хиляль»

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг вряд ли перейдёт в клуб из Саудовской Аравии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, представители футболиста не встречались и никогда не обсуждали с «Аль-Хилялем» возможный переход игрока. Отмечается, что 29-летний вингер предан «Челси».

На счету игрока сборной Англии в нынешнем сезоне 34 матча во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

Его контракт с «Челси» действует до 2027 года. За лондонский клуб он выступает с 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 56 миллионов евро.

«Челси» за 26 туров набрал 36 очков в АПЛ и занимает 11 место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Маурисио Почеттино на своём поле примут «Ньюкасл». Встреча пройдёт 11 марта и начнётся в 23:00 по мск.