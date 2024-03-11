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Джексон, Палмер и Стерлинг – в основе «Челси» на игру с «Ньюкаслом»

11 Марта 2024 • 22:12 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
1 1.95 X 4.15 2 3.55
2-й тайм

Вечером понедельника в Лондоне «Челси» и «Ньюкасл» завершают очередной тур АПЛ под номером 28. Менее чем за час до старта матча «синие» огласили свой состав на игру с «сороками». Он выглядит следующим образом:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.

Напомним, что «Челси» и «Ньюкасл» прямо сейчас – прямые конкуренты по середине турнирной таблицы. У лондонцев 36 очков и 11 место, «Ньюкасл» отрывается от столичной команды всего лишь на четыре балла.

Следить за ходом игры в текстовой трансляции можно на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит совсем скоро – в 23:00 по московскому времени!

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Евро-Футбол.Ру,
Челси

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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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