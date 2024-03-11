Почеттино: «Болельщики не будут любить нового тренера больше, чем меня»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его отставка не решит проблем.

В прессе активно обсуждается возможный уход аргентинца по окончании сезона, что вызвано не слишком удачными выступлениями «синих» в Премьер-лиге. Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Нынешний «Челси» – это совсем другой клуб, новый проект. Если о нас будут судить, сравнивая с «Челси» из прошлого, то добиться успеха, конечно, будет трудно.

Болельщики не будут любить нового тренера больше, чем меня. Это новый проект, и людям следует это понимать», – передаёт Standard Sport комментарии Почеттино.

11 марта лондонцы сыграют на своём поле против «Ньюкасла».