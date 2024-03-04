Почеттино отреагировал на свист от болельщиков «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт того, что лондонскую команду освистывают собственные болельщики. Напомним, «синие» в данный момент занимают одиннадцатую строчку в Английской премьер-лиге.

«Я могу сказать, что наши выступления в последних матчах были очень хорошими. Если фанаты меня послушают, это очень хорошо, но если нет – что я могу поделать? Они будут продолжать освистывать. Я могу сказать, что отдаю всё ради этой команды. Впрочем, мы не можем винить болельщиков, ведь им нужно показывать своё разочарование. Я предпочитаю сам подвергаться давлению, а не перекидывать всё на команду», – цитирует Почеттино журналист Бен Джейкобс.