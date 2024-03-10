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Почеттино высказался о возможном назначении Хау на пост тренера «Челси»

10 Марта 2024 • 12:14 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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11.03 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал новость о том, что его сменщиком на «Стэмфорд Бридж» может стать Эдди Хау, который ныне возглавляет «Ньюкасл».

«Я надеюсь, фанаты «Челси» однажды будут поддерживать меня так же, как болельщики «Ньюкасла» поддерживают Хау. Я говорю это по той причине, что сейчас я здесь. Именно я являюсь тренером «Челси» и хочу побеждать не меньше фанатов», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Под руководством Почеттино «Челси» в данный момент занимает одиннадцатую строчку в Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что Маурисио могут уволить в конце сезона.

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Ньюкасл Челси Маурисио Почеттино Эдди Хау ещё теги

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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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