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Почеттино: «Мы не проигрывали в последних 5 матчах после 90 минут»

07 Марта 2024 • 16:20 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
11.03 23:00

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино подчеркнул позитивный момент из последних матчей своей команды.

«Я не могу убедить фанатов в чём-либо простыми словами. Они могут верить, что мы будем выигрывать матчи. После поражения от «Вулверхэмптона» команда не проиграла ни одного поединка после 90 минут. Ожидания не оправдываются в реальности. В этом и вся проблема», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Отметим, что «Челси» сейчас занимает одиннадцатую строчку в Английской премьер-лиге. В прошлом сезоне команда финишировала на двенадцатом месте в чемпионате. При этом «синие» за полтора года потратили на трансферы свыше миллиарда евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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