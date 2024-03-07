Почеттино: «Мы не проигрывали в последних 5 матчах после 90 минут»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино подчеркнул позитивный момент из последних матчей своей команды.

«Я не могу убедить фанатов в чём-либо простыми словами. Они могут верить, что мы будем выигрывать матчи. После поражения от «Вулверхэмптона» команда не проиграла ни одного поединка после 90 минут. Ожидания не оправдываются в реальности. В этом и вся проблема», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Отметим, что «Челси» сейчас занимает одиннадцатую строчку в Английской премьер-лиге. В прошлом сезоне команда финишировала на двенадцатом месте в чемпионате. При этом «синие» за полтора года потратили на трансферы свыше миллиарда евро.