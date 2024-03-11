Джексон отличился голом в третьем матче подряд

Лондонский «Челси» вечером понедельника принимает на «Стэмфорд Бридж» гостей из «Ньюкасла». Уже на шестой минуте матча нападающий «аристократов» Николас Джексон открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

Таким образом, Джексон забивает уже в третьем матче за «Челси» подряд. Ранее форвард забивал 28 февраля в матче с «Лидсом» в рамках Кубка Англии (3:2) и 2 марта в игре АПЛ против «Брентфорда» (2:2). Любопытно, что до этой серии из трёх голевых матчей Джексон забивал в 2024 году лишь однажды – это случилось 7 февраля в игре Кубка Англии против «Астон Виллы».

Текстовая трансляция матча «Челси» и «Ньюкасла» доступна на нашем портале.