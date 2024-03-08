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Лукаку ответил на вопрос о своём будущем в «Челси»

08 Марта 2024 • 00:39 Комментировать
Рома
4:0
Брайтон

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», получил вопрос о своём будущем.

Аренда бельгийца рассчитана до конца сезона, однако лондонский клуб, как известно, не рассчитывает на игрока, а сам форвард не планирует возвращаться.

«Здесь, в «Роме», всё совсем по-другому – болельщики меня любят. Я делаю всё возможное, ведь клуб помог мне.

Моя аренда и будущее в «Челси»? Я должен быть осторожен с ответами на такие вопросы», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо 30-летнего игрока, давшего интервью после матча Лиги Европы против «Брайтона» (4:0).

Контракт Ромелу Лукаку с «Челси» рассчитан до 2026 года.

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