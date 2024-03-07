«Рома» лишь во второй раз в истории забила 4 гола сопернику из Англии

«Рома» нанесла разгромное поражение «Брайтону» в матче Лиги Европы (4:0).

Римляне разобрались с «чайками» в домашнем матче 1/8 финала благодаря голам Пауло Дибалы, Ромелу Лукаку, Джанлуки Манчини и Бриана Кристанте. Как сообщает Opta, это лишь второй случай в истории, когда «Роме» удалось забить четырежды в матче против представителя Англии в рамках еврокубков. Впервые это произошло в мае 2018 года – тогда коллектив Серии А обыграл «Ливерпуль» (4:2) в полуфинале Лиги чемпионов, но вылетел из-за поражения в выездной встрече (2:5).

Ответный матч «Брайтона» с «Ромой» состоится 14 марта на поле англичан.