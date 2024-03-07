«Рома» разорвала оборону «Брайтона»

Ожившая после ухода Жозе Моуринью «Рома» перенесла свою прекрасную форму и на еврокубковый матч с «Брайтоном». По всем показателям у «волков» не было большого перевеса, но реализация моментов была шикарной.

В начале команды обменялись моментами. Ромелу Лукаку головой зарядил под перекладину - парировано. Симон Адингра простелил в ответ, и мяч от ноги защитника срикошетил в штангу. Леандро Паредес сыграл на оперативный простор на Пауло Дибалу, и тот реализовал выход один на один. Гости же провалились в создании искусственного офсайда. И второй гол итальянцев получился после рывка атакующего футболиста, на сей раз Лукаку убежал к воротам и был точен - 2:0.

После перерыва с левого фланга Стефан эль-Шаарави навесил на Джанлуку Манчини, который в касание сделал счет 3:0. Несколько минут, и еще один голевой пас от форварда, здесь уже Бриан Кристанте замкнул головой.

Ответный матч превращается в формальность.