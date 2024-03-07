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«Рома» разорвала оборону «Брайтона»

07 Марта 2024 • 22:45 Комментировать
Рома
4:0
Брайтон
окончен

Ожившая после ухода Жозе Моуринью «Рома» перенесла свою прекрасную форму и на еврокубковый матч с «Брайтоном». По всем показателям у «волков» не было большого перевеса, но реализация моментов была шикарной.

В начале команды обменялись моментами. Ромелу Лукаку головой зарядил под перекладину - парировано. Симон Адингра простелил в ответ, и мяч от ноги защитника срикошетил в штангу. Леандро Паредес сыграл на оперативный простор на Пауло Дибалу, и тот реализовал выход один на один. Гости же провалились в создании искусственного офсайда. И второй гол итальянцев получился после рывка атакующего футболиста, на сей раз Лукаку убежал к воротам и был точен - 2:0.

После перерыва с левого фланга Стефан эль-Шаарави навесил на Джанлуку Манчини, который в касание сделал счет 3:0. Несколько минут, и еще один голевой пас от форварда, здесь уже Бриан Кристанте замкнул головой.

Ответный матч превращается в формальность.

Протокол игры  
Рома4:0Брайтон
(1:0) Дибала Пауло13'  
(2:0) Лукаку Ромелу43'  
(3:0) Манчини Джанлука64'  
(4:0) Кристанте Бриан68'  
Свилар МилеЧелик ЗекиМанчини ДжанлукаН'Дика ЭванСпинаццола Леонардо  61' 82' (Льоренте Диего ( 82') Кристанте БрианПаредес Леандро 72' (Бальданци Томмазо ( 72') Пеллегрини ЛоренцоДибала Пауло 72' (Бове Эдоардо ( 72') Лукаку Ромелу 88' (Залевски Никола ( 88') Эль-Шаарави Стефан 88' (Азмун Сердар ( 88')
Запасные: Боер ПьетроАнхелиньо ХосеПатрисиу РуйКарсдорп РикСаншеш РенатуАуа УссемСмоллинг Крис
Стил ДжейсонЛемпти Тарик  67'Ван Хекке Ян-Поль  39'Данк ЛьюисРоша Игор II 75' (Вельтман Йоел ( 75') Гилмор Билли 82' (Балеба Карлос ( 82') Гросс ПаскальБуонанотте Факундо 75' (Эступиньян Первис ( 75') Энсисо Хулио 46' (Фати Ансу ( 46') Адингра СимонУэлбек Данни 82' (Фергюсон Эван ( 82')
Запасные: Попион КэмеронЛаллана АдамМодер ЯкубМакгилл ТомасБэйкер-Боайти БенисиоУэбстер АдамВербрюгген Барт
07 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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